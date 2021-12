Granville. Coup d'envoi du 145ème carnaval de Granville

Le carnaval de Granville est une "institution", une fête à part, un joyeux "bazar", qui se déroule pour sa 145ème édition du 1 au 5 mars 2019 dans les rues de la ville.

Un programme fou

Le planning des cinq jours de folies carnavalesques est bien huilé avec des rendez-vous quotidiens importants et parfaitement identifiés.

Le vendredi est dédié au concert d'ouverture avec Les Hurlements d'Léo (complet).

Le samedi, l'importante remise des clés de la ville aux carnavaliers, la cavalcade des enfants, le bal des enfants et le "samedi en fanfares".

Le dimanche, la légendaire cavalcade colorée et festive du carnaval, avec une quarantaine de chars et une dizaine de modules. Elle part de trois quartiers, le Port, le Casino et la rue des Juifs pour ne former plus qu'une sur le Cours Jonville. Le soir, la cavalcade lumineuse avec un départ Cours Jonville à 21h00.

Le lundi, journée balloche avec le bal des toujours jeunes, le bal à papa et le bal à maman.

Le mardi, le jugement et l'execution du roi Charbonique 1er à 16h30, la bataille géante de confettis Cours Jonville à 18h00, suivi des mystérieuses intrigues pour conclure le carnaval.

Toutes les infos sur le site officiel du carnaval : www.carnaval-de-granville.fr

