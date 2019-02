Une fusion en 2020"pour plus d'attractivité"

Le recteur Denis Rolland a entériné, lundi 25 février, la création d'une grande Académie de Normandie en janvier 2020. "Un périmètre raisonnable, selon le recteur, plus petit que l'Académie de Rennes, de Nantes ou celle d'Orléans-Tours." Surtout, cette unité territoriale devrait, dit-il, permettre de gagner en attractivité. "On maintient les sites de Caen et de Rouen, sans baisse de moyens, il n'y aura aucune mobilité non volontaire". Le personnel de Caen devrait profiter des avantages de celui de Rouen, et vice-versa.

A LIRE AUSSI.

Normandie : une fusion des académies "pour plus d'attractivité"

Les académies de Caen et Rouen bientôt fusionnées

Denis Rolland officiellement recteur des académies de Caen et de Rouen

Un bilan plutôt mitigé du système éducatif normand

Rentrée scolaire : quelles nouveautés dans l'académie de Caen ?