Présidentielles : Election préférée des Français !

TD: On dit que l’abstention a été faible au premier tour de la présidentielle. Est-ce exact ?

MB: "Non, c’est inexact. Le 22 avril dernier 20,5% des électeurs français inscrits s’abstiennent. Il s’agit par conséquent d’un taux d’abstention moyen sous la Ve République. Certes, il est sensiblement moins élevé qu’en 2002 (28,4%), qu’en 1995 (21,6%), qu’en 1969 (22,4%). Mais il est nettement plus élevé qu’en 2007 (16,2%), qu’en 1974 (15,8%), qu’en 1965 (15,2%)".

Comment expliquez-vous cette lecture inexacte de l’abstention ?

"Elle est sans aucun doute liée au fait qu’à chacune des élections intermédiaires du quinquennat qui s’achève l’abstention atteint des records : 33,5% d’abstention aux municipales de 2008, 58,7% aux élections de 2009, 53,6% aux régionales de 2010, 55,7% aux cantonales de 2011."

Malgré cela la présidentielle n’est-elle l’élection la plus mobilisatrice ?

"Oui, sans aucun doute. La présidentielle est le rendez-vous électoral préféré des Français. Le 22 avril dernier, ils ont voulu dire leur mot dans un contexte extrêmement préoccupant, celui d’une crise économique, financière et sociale. Ils ont perçu l’importance pour l’avenir de la France de cette neuvième élection présidentielle au suffrage universel direct."

S’est-on mobilisé autant à droite qu’à gauche ?

"Oui si l’on en croit les sondages et si l’on place le centre en dehors de la droite. Ce sont en effet les électeurs du centre qui se sont le moins mobilisés (environ les deux tiers), de loin en retrait électoral par rapport aux électeurs de gauche (85%) et de droite (90%)."

La participation peut-elle faire la décision le 6 mai ?

"Oui, si elle augmente sensiblement. Plus de 9 millions et demi de Français se sont abstenus le 22 avril 2012. Et à peine plus de 500.000 voix séparent Nicolas Sarkozy de François Hollande. Si, par exemple, la participation venait à augmenter de 4,8 points le 6 mai 2012 comme le 10 mai 1981, le nombre des nouveaux votants dépasserait la barre des 2 millions. Mais la décision des électeurs du FN et du Modem comptera beaucoup aussi dimanche prochain."

