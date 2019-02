Histoires de taxidermies à découvrir au Muséum de Rouen

Animée par la médiatrice du musée, Céline Aubin et par la conservatrice et restauratrice Sandra Leboucher, une visite décalée des collections nous permet de découvrir les processus de conservation des spécimens. Anaïs Guiot, médiatrice du Muséum de Rouen (Seine-Maritime), explique le concept de la visite décalée et du café muséum, samedi 2 mars 2019 :

Quel est le programme ?

"Nous organisons fréquemment ce type d'évènement qui permet de combiner une visite thématique des collections puis un débat avec un professionnel, mais à chaque fois le thème diffère. Cette fois, nous avons choisi d'aborder le thème de la taxidermie. La visite des collections permet d'illustrer les propos de notre médiatrice et démontre la diversité des méthodes de conservation et l'évolution des techniques mais permet aussi d'expliquer les différences qu'il existe entre un animal naturalisé et empaillé ; des nuances qui échappent au grand public. Il y a aussi d'autres techniques à découvrir comme la conservation par séchage ou dans des fluides. Céline en parcourant les collections en profitera pour révéler quelques anecdotes sur nos plus beaux spécimens comme ce jeune éléphant mort à 11 ans qui s'était enfui de la foire Saint-Romain où il était exhibé. Cette visite permet aussi d'aborder les politiques d'acquisition du Muséum : nous avions par exemple acquis des loups qui nous avaient été remis par un particulier qui n'avait pas apprécié le travail du taxidermiste."

Pourquoi parle-t-on de visite décalée ?

"On baptise ces manifestations ainsi car c'est un moyen de découvrir les collections sous un nouvel angle. Céline et Sandra parcourent avec les visiteurs toutes les galeries du Muséum en une heure en faisant un focus sur des spécimens remarquables. D'autre part, il s'agit d'une visite à deux voix puisque Sandra Leboucher, de par ses connaissances techniques, assure le pendant scientifique au discours vulgarisateur de Céline."

Sandra, quels sont les sujets que vous abordez ensuite au cours du café muséum ?

"Après avoir accompagné le public au sein des collections, ce café muséum se fait dans la salle d'accueil. C'est une présentation et un échange ayant pour thème le métier de taxidermiste. Cela permet d'approfondir certains points comme le fait que la conservation des animaux morts puisse sensibiliser au vivant. J'expliquerai aussi au public pourquoi depuis le début des années 2000 le prêt aux écoles ne se pratique plus. Mais surtout il s'agit de comprendre comment ce métier a évolué. Il y a encore peu de temps c'était les taxidermistes eux-mêmes qui restauraient les animaux naturalisés. Aujourd'hui la restauration est un autre métier qui exige des compétences différentes. Cette conservation est à la fois préventive (on surveille les éléments extérieurs comme le taux d'humidité) mais aussi curative or il s'agit véritablement d'une chimie complexe adaptée à chaque taxidermie, certains produits pouvant entrer en conflit. Enfin, en tant que restauratrice et conservatrice j'ai aussi à charge la gestion des collections ce dont je parlerai également."

Samedi 2 mars 2019, visite décalée à 15 heures puis café muséum à 16 heures au Muséum de Rouen. À partir de 12 ans. 3,5€. Tél. 02 35 71 41 50