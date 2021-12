3 accidents de la route dans la Manche ce samedi : 8 blessés

Plusieurs accidents de la route ce samedi dans la Manche : une collision entre deux voitures sur l’A84, en direction de Rennes, au niveau de "l’Aire de la Baie" près d’Avranches vers 17h.

5 personnes ont été légèrement blessées, dont un couple et ses deux enfants de 6 et 9 ans. Une septuagénaire à l'origine de l'accident, a été plus sérieusement blessée. Toutes les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et évacuées vers le centre hospitalier d'Avranches. L’accident aura provoqué un bouchon de quelques 20km. Le retour à un trafic fluide s'est effectué progressivement jusqu'à 18h30.

Un blessé grave et un léger à Hébécrevon près de St-Lô, un peu avant midi. Un seul véhicule était en cause.

Enfin, une collision vers 10h, sur la rocade de Granville à une intersection, entre deux voitures et un clyclomoteur. Sur le deux-roues un adolescent de 14 ans. Il a été évacué vers le centre hospitalier

de Granville. Le temps de l’intervention des secours, la circualion a été interrompue une bonne demi heure en direction de St-Pair-sur-Mer.

Des accidents liés dans les deux premiers cas aux conditions météo automnales que nos régions subissent depuis le début de ce week-end du 1er Mai !