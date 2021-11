Caen. SOS Océans en danger !

Ce n'est pas la première fois dans l'Histoire de notre planète qu'il y a des changements climatiques. Pourquoi faut-il s'en inquiéter ?

"Parce que le rythme de cette évolution s'est considérablement accéléré. Nous avons pris deux degrés en moins de 100 ans. Aujourd'hui, le climat change 170 fois plus vite à cause de l'activité humaine."

Quel impact a le réchauffement climatique sur les océans ?

"Les océans se réchauffent également. Avec l'arrivée de l'ère industrielle, nous avons modifié, en un temps record, la composition chimique de l'atmosphère. Imaginez que l'utilisation massive des énergies fossiles ces 50 dernières années a généré plus de CO2 qu'au cours des millénaires précédents. Cette chaleur excédentaire produite n'est pas contenue dans l'air, mais dans les océans (93 %) qui l'ont absorbée. Or, ce sont les océans qui régulent tout."

Quelles en sont les conséquences ?

"Des réactions en chaîne, cela remet en cause notre survie car cela touche à la santé, à la sécurité alimentaire, et aux questions d'ordre géopolitique, économique... L'une des conséquences est aussi l'augmentation du niveau de la mer. Il s'est élevé d'environ 20 centimètres en un siècle. C'est considérable ! Des territoires comme les îles plates du Pacifique (Maldives, Vanuatu...), les plaines deltaïques du Bangladesh, seront amenés à disparaître. Les flux migratoires ont déjà commencé créant de graves tensions."

La prise de conscience de la situation doit-elle se faire uniquement au niveau de nos dirigeants et des industriels ?

"Cela doit aussi partir du bas. Les industriels se plient à la demande, le citoyen par ses choix de consommation peut être une force extrêmement persuasive. Nous pouvons aussi ne plus élire des personnes qui ne font pas de l'écologie leur priorité."

Surpêche, pollution, catastrophes naturelles en tout genre, la situation est critique. Y a-t-il quand même selon vous des raisons d'espérer ?

"On va dans le bon sens. De nombreuses initiatives fleurissent, un projet de société se dessine à l'échelon local, de plus en plus d'entreprises intègrent la protection de la biodiversité et de la nature dans leur stratégie d'entreprise, de nombreux jeunes refusent d'intégrer une structure qui ne prend pas en compte la dimension sociale et environnementale... Tout cela donne espoir. C'est pour cela que je me bats."

A LIRE AUSSI.

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Concentration record des gaz à effet de serre en 2017 selon l'ONU

Des événements climatiques extrêmes accentués par le réchauffement

Chaleur inédite sur l'Arctique, en plein "cercle vicieux"

Climat: réunion sur l'avenir de l'accord de Paris à Montréal... sans les Américains