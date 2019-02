Le bâtiment se retrousse les manches pour trouver 400 employés dans le Calvados

Le secteur du bâtiment se porte plutôt bien dans le Calvados. Peut-être trop bien, même, puisque, aujourd'hui, on estime à 400 le nombre de salariés nécessaires pour répondre de façon efficiente à l'ensemble des commandes en cours.

Sous l'impulsion de Marc Rollet, le président départemental de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Public dans le Calvados, deux actions majeures ont été mises en place pour recruter de nouveaux bâtisseurs.

Dans un premier temps, l'idée est d'aller chercher des jeunes de quartiers défavorisés et de jeunes migrants en situation régulière pour leur mettre un premier pied dans la vie active et les former afin d'en faire des professionnels aguerris. Cette initiative permettra de rajeunir et redynamiser ce secteur d'activité.

Il a également été décidé de mettre en place un site internet, Emploi Normandie Construction, véritable plate-forme d'échange entre chercheurs d'emploi et professionnels recherchant de la main-d'œuvre.

Longtemps décrié, le secteur du bâtiment emploie aujourd'hui sur des contrats rémunérés au-dessus du SMIC dès l'entrée dans la vie active. Pour les actifs, des reconversions sont également possibles auprès de Pôle Emploi ou encore du Greta.