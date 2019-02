Tennis: Gaël Monfils remporte à Rotterdam son premier tournoi ATP depuis plus d'un an

Tendance Ouest a écrit :

Eure : l'État paye après les intempéries

Les intempéries ont été violentes dans le sud et l'ouest de l'Eure au mois de juin 2018. Finalement, l'État s'est mobilisé auprès des collectivités territoriales pour les conseiller et recenser les dégâts. Un concours financier de 352 900 euros a aussi été apporté pour aider à la réfection des voiries, aux travaux sur les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ou encore à la reconstruction de berges.

Hier