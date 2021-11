Caen. Football : Rolland Courbis confirmé au chevet du SM Caen

La rumeur flottait dans les airs depuis deux jours désormais. Gilles Sergent, le président du Stade Malherbe Caen (SMC) (Calvados) l'a confirmé, samedi 16 février 2019 en conférence de presse. Le SMC, contre toute attente, fait bien appel à Rolland Courbis pour épauler Fabien Mercadal et "relever le défi d'un nouveau championnat, celui de 14 matchs". Objectif maintien donc pour le SMC qui est dans une situation critique à la 19e place de ligue 1 et après six matchs sans victoire en championnat.

🎙 Gilles Sergent "@rollcourbis est avec nous ce week-end. Si ça se concrétise, il sera aux côtés de Fabien pour relever le défi d'un nouveau championnat, celui de 14 matchs." #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/NBGanOHg3l — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 16 février 2019

Les contacts ont été pris et Rolland Courbis a même discuté avec le groupe caennais dans l'après-midi. Reste une interrogation juridique qui concerne le contrat qui lie Rolland Courbis avec la chaîne RMC sport.

🎙 Gilles Sergent "Il y a un contrat entre @rollcourbis et @RMCsport, c'est le dernier point d'interrogation avant qu'il puisse nous rejoindre." #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/k7jdVwylYW — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 16 février 2019

Mercadal fait le dos rond

L'entraîneur Fabien Mercadal est donc confirmé dans ses fonctions et dit voir d'un bon œil l'arrivée de Rolland Courbis à ses côtés. "Je suis un jeune entraîneur qui respecte l'expérience", a-t-il indiqué.

🎙 Fabien Mercadal "Je suis un jeune entraîneur qui respecte l'expérience. Je n'ai pas attendu cette situation pour avoir @rollcourbis au téléphone. L'expérience en @Ligue1Conforama ça ne s'achète pas." #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/V4nXc9iNPp — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 16 février 2019

Sur le terrain, le SMC aura à monter un meilleur visage que ces dernières semaines face à Strasbourg. Coup d'envoi à 15h, dimanche 17 février 2019.