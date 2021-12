Le Maritime, une cuisine sûre dans un espace tranquille

Le bar/brasserie Le Maritime fait partie de ces endroits adaptés pour s’échapper le temps de midi. Et pour un peu que le soleil soit au rendez-vous, sa grande terrasse permettra de prendre l’air en même temps. A condition de ne pas arriver trop tard, car c’est un endroit qui compte de nombreux habitués.



Simplicité et efficacité

A la carte, le restaurant ne prend pas beaucoup de risques, mais tous les plats sont assurés avec maîtrise. Le jour où je m’y rends, je dois me décider entre les différents plats du jour : salade de gésiers, rôti froid mayonnaise, steak hâché du boucher... Associé à un buffet d’entrées bien garni et très varié comptant salade de museau, rillettes, salade piémontaise ou oeuf mayonnaise, il en coûtera 10,40€, autant que pour un plat et un dessert. En suggestion du jour, tripes ou faux-filet (13,90€). Pour finir le repas, j’ai le choix entre une tarte à la rhubarbe, un sabayon aux fruits rouges, crumble à l’abricot. J’opte pour la simplicité : un fromage blanc au sucre ! Voilà bien un repas sans fioritures et particulièrement efficace, dans une ambiance décontractée qui change des adresses mouvementées des rues du centre.



Pratique. Le Maritime, au 3 avenue de Tourville.

Tél. 02 31 93 87 69