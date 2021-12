Au programme de cette première édition, vente de bateaux neufs et occasions, baptêmes de plongée, stand-up-paddle, maquettes en bassin, visite d'un bateau de course avec le skipper Eric D'Hooghe (Le Figaro), présence de Rémy Alnet avec son aviron de course et beaucoup d'autres surprises ...

Entrée : 2,50€, gratuit pour les moins de 12ans.

Ecoutez Pierrick Legall, Organisateur du Cherbourg Nauting.