Tennis de table (Pro B). Caen remporte le derby contre Argentan et poursuit sa route vers la Pro A

Ce vendredi 15 février 2019, le Caen TTC a remporté son douzième match sur douze disputés. Un combat qui a duré plus de 3h30 ! La soirée débutait mal pour le Caen TTC, pourtant favori dans ce derby. Antoine Hachard, aussi rare qu'il soit, a été dominé par un Gusev mort de faim (1-3). Le Russe permettait à Argentan de prendre l'avantage dans une partie extraordinaire. Aligné sur la deuxième rencontre, Niagol Stoyanov respectait parfaitement son rang en venant à bout de Douin en trois sets (3-0).

Les compteurs remis à zéro, les Normands allaient livrer une bataille jusqu'au bout. Le troisième match entre Madrid et Gadiev ne fait que le prouver. Le Mexicain remportait sa première manche à l'arraché avant de subir la loi ornaise. Pour la première fois cette saison, le Caen TTC était malmené mais Stoyanov remettait Caen sur les bons rails dans le quatrième round. Il aura fallu se départager sur le double et la paire Stoyanov-Madrid a parfaitement terminé le travail face au duo Douin-Gadiev. Avec cette douzième victoire en autant de rencontres, Caen poursuit son carton plein et prend une véritable option sur sa montée en Pro A.

Xavier Renouvin (entraîneur Caen) : " Même malmené, on a réussi à réagir. Niagol est l'homme de la soirée. La montée en Pro A est un objectif fixé depuis le début de saison mais ce n'est jamais facile de s'y tenir. La preuve ce soir contre Argentan, qui a encore été un combat. Mais c'est vrai qu'avec la confiance que l'on engendre, ça aide ".

