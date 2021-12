Le jury complet du Festival de Cannes 2012 dévoilé

Même si plusieurs noms avaient déjà été dévoilés ces derniers jours, on connaît maintenant officiellement les huit personnalités qui siègeront aux côtés du président du jury, l’italien Nanni Moretti, et auront pour mission de remettre, entre autres, la 65e Palme d’Or le 27 mai prochain.

On retrouvera donc sur les marches cannoises : l’acteur écossais Ewan McGregor, l’actrice française Emmanuelle Devos, l’actrice-réalisatrice palestinienne Hiam Abbass, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur américain Alexander Payne, le créateur de mode français Jean-Paul Gaultier, le réalisateur haïtien Raoul Peck et la réalisatrice anglaise Andrea Arnold.

Rappelons que le Festival de Cannes 2012 se tiendra du 16 au 27 mai prochain et que la maîtresse de cérémonie ne sera autre que la ravissante Bérénice Béjo, qui devrait d’ailleurs se faire aider de deux des auteurs de la série Bref, Kyan Khojandi et Bruno Muschio, pour son discours. Un discours que la brunette veut "le plus simple possible" car elle juge "ne pas être la vedette du festival", comme elle l’a expliqué à l’AFP.