Jalousie au Salon de l'agriculture

Six étudiants du lycée agricole d'Yvetot (Seine-Maritime) vont participer au Trophée national des lycées agricole (TNLA) qui a lieu tous les ans au Salon international de l'agriculture (SIA). Le SIA se déroule au 23 février au 3 mars 2019 à Paris.

L'équipe du lycée d'Yvetot est composée de six étudiants. Quatre sont en deuxième année d'un BTS agricole : Agathe Caset (20 ans d'Yvecrique), Axel Neveu (19 ans de Fécamp), Gabriel Fougères (19 ans de Fourneville dans le Calvados) et Lucas Vannier (19 ans de Trun dans l'Orne). Les deux autres sont en première année d'un BTS agricole : Marie-Claire Duval (19 ans de Massy) et Louise Cottard (19 ans de Saint-Aubin-Routot).

A quelques jours du salon, une partie de l'équipe tond Jalousie. - Gilles Anthoine

Cinq épreuves

L'équipe du lycée d'Yvetot a choisi la vache Jalousie pour participer au TNLA 2019. Il s'agit d'une vache de race normande. Elle est âgée de cinq ans. Il s'agit d'une des vaches de l'exploitation agricole du lycée. Le Trophée consiste à réaliser cinq épreuves, deux en amont du SIA et les trois autres pendant le salon. En amont, les jeunes ont réalisé une affiche respectant le thème "Agriculture : femmes, hommes et talents" ainsi qu'une page Facebook. Pendant le salon, ils devront tenir un stand et passer deux tests (la manipulation et le grand ring). La manipulation est un défilé avec présentation de la vache. Le grand ring est une présentation réalisée par toute l'équipe (présentation du lycée, de la région, de la vache et de l'équipe).

Nos étudiants normands partiront au SIA le mardi 26 février. Les épreuves de manipulation et du grand ring se dérouleront le vendredi et le samedi pour une remise des prix (on croise les doigts) le dimanche 3 mars, jour de fermeture du salon.