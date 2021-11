Rouen. Travaux : des difficultés de circulation autour de la prison à Rouen

Le chantier d'aménagement pour accueillir la nouvelle ligne T4 se poursuit sur la rive gauche à Rouen (Seine-Maritime). Des travaux de reprise de l'enrobé sur la chaussée sont menés entre le pont Guillaume et le carrefour de la prison Bonne-Nouvelle.

Fermeture du pont Guillaume

Du lundi 18 février au dimanche 3 mars 2019, toute la journée. Le chantier va se situer à la sortie du pont, entre le boulevard Béthencourt et l'avenue Jean-Rondeaux. En conséquence, l'accès à la zone portuaire, au 106, au 107 et au 108 est modifié et se fera en passant par le rond-point de Madagascar.

Carte du chantier - Métropole Rouen Normandie

Du lundi 4 mars au dimanche 10 mars 2019, les travaux se feront de nuit avec la fermeture du pont Guillaume le Conquérant et d'une partie de l'avenue Jean-Rondeaux. Il faudra se reporter sur les autres ponts pour franchir la Seine.

Les déviations en place. - Métropole Rouen Normandie