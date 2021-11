Caen. Des travaux sur le périphérique de Caen du 18 au 22 février

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest va réaliser du 18 au 22 février 2019 des travaux d'assainissement sur le périphérique de Caen (Calvados), notamment dans le sens Paris - Cherbourg et au niveau de l'échangeur de la porte d'Angleterre. Ces travaux nécessiteront une fermeture totale de la bretelle de sortie n°3A " Hérouville Saint Clair – Ouistreham Car Ferry " à partir du lundi 18 février à 9 heures jusqu'au vendredi 22 février à 16 heures dans le sens Paris vers Ouistreham.

Une sortie totalement fermée

Pour faciliter les déplacements, des déviations seront mises en place de manière suivante :

Pour les poids-lourds dont la hauteur est supérieure à 4,20 m, un itinéraire de déviation par la RN814 à partir de :

- l'échangeur n°1 " Porte de Paris " par les itinéraires S1 et DEV2 composés des RD403, RD513, RD226, RD402 et RD514 vers Ouistreham

- l'échangeur n°2 " Rives de l'Orne " par les itinéraires S1 et DEV2 composés des RD513, RD226, RD402 et RD514 vers Ouistreham

- l'échangeur n°3 " Porte d'Angleterre " par la RN814, demi-tour à l'échangeur n°4 " Pierre Heuzé ", un retour sur la RN814 jusqu'à l'échangeur n°1 " Porte de Paris " et par les itinéraires S1 et DEV2 composés des RD403, RD513, RD226, RD402 et RD514 vers Ouistreham.

Pour les véhicules dont la hauteur est inférieure à 4,20 m, d'autres déviations sont prévues : un itinéraire de déviation par la RN814, la bretelle de sortie extérieure n°3B de l'échangeur n°3 " Porte d'Angleterre ", la RD515, le giratoire " RD515 – avenue Clémenceau " et un retour sur la RD515 en direction de Ouistreham.

La DIRNO appelle à la plus grande prudence pour la protection des automobilistes ainsi que celle des agents travaillant sur le chantier.