Caen : un nouveau chalet pour le club de hockey-sur-gazon

44 ans d'existence et pas un seul lieu d'accueil au Hockey Caen Venoix Caen Étudiants Club (HCVCEC). Cette fois, les dirigeants peuvent avoir le sourire ! Après deux ans de travail et de démarches administratives, ils viennent d'obtenir l'autorisation du permis de construire d'un nouveau chalet par la ville de Caen (Calvados). Celui-ci fera office de club-house. "Cela fait deux ans que l'on travaille sur le projet. Une cagnotte participative avait d'ailleurs été lancée pour financer le chalet. C'est un vrai plus pour la vie d'un club", explique Nicolas Chamblet.

"On accueillait les parents sous la pluie"

Le chalet, totalement en bois, verra le jour en avril 2019 près de leur terrain à la Maladrerie. Une vraie plus-value pour un club qui dispose de plusieurs équipes seniors, donc une en Élite mais également d'une école de hockey très développée. "On avait eu de la pluie sur certaines séances pour les enfants et on ne pouvait pas abriter les parents. Là, on va pouvoir avoir un espace convivial avec une petite terrasse, des chaises, des tables et un bar. On l'aménagera à notre manière", poursuit-il.