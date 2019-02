École infirmière de Fécamp : les travaux avancent bien

L'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants (IFSI-IFAS) de Fécamp (Seine-Maritime) va déménager. Les nouveaux locaux seront situés dans une partie de l'ancien hôpital de la ville. Les travaux sont en cours.

• À lire aussi. Les travaux de l'école infirmière de Fécamp



Les locaux mis à nu avant la reconstruction. - Gilles Anthoine

Presque 10 millions d'euros

Mercredi 13 février 2019, Hervé Morin, le président de la région Normandie, a visité le chantier. La région a attribué une subvention de 7,6 millions d'euros à la ville de Fécamp en novembre 2015 pour réaliser ce projet. La nouvelle école devrait coûter au final 9,7 millions d'euros. Les travaux devraient être finis pour février 2020.

Écoutez Jean-François Davy, le directeur de l'IFSI-IFAS de Fécamp :

A cause des infiltrations, les murs extérieurs doivent être refait (les parpaings seront cachés par des briques et du silex). - Gilles Anthoine

Plus de 100 élèves

La région Normandie précise que dans le cadre de la reconfiguration des formations aide-soignant et infirmier, l'école de Fécamp a vu sa capacité d'accueil augmenter depuis fin 2016. Pour la prochaine rentrée de septembre 2019, l'IFAS disposera de 56 places dont 14 seront réservées aux candidats titulaires d'un Baccalauréat professionnel service aux personnes et aux territoires et accompagnement soin et service aux personnes. Concernant l'IFSI, l'école compte 54 étudiants en février 2019.

Pour la formation infirmière, 95% des candidats sont diplômés et 97% d'entre eux trouvent un emploi. Pour les aides-soignants, 96% des élèves obtiennent le diplôme et travaillent.