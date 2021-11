Saint-Lô. 75e D-Day dans la Manche : la ruée sur les offres de logement

Les commémorations et festivités liées au 75e anniversaire du débarquement en juin 2019 approchent à grands pas et les réservations pour le logement des touristes s'affolent. Il n'est déjà plus possible de se loger pour cette période dans la Manche, en particulier en baie du Cotentin sur les secteurs d'Utah-Beach, Sainte-Mère-Église ou Carentan. Les réservations se sont effectuées dès septembre 2018, mais il reste des solutions d'hébergement affirme Jean-Marc Julienne, président de Latitude Manche l'agence d'attractivité du conseil départemental :

Le pic des réservations est totalement identifié sur la semaine du 6 juin, après cette période des places seront libérées, mais Latitude Manche espère faire rester les touristes tout l'été avec une kyrielle d'animations liée à ce 75e anniversaire du D–Day.