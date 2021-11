Caen. [Replay] Club Foot : revivez l'émission avec notre invité Brahim Thiam !

invité exceptionnel, menu exceptionnel dans ce Club Foot ! Brahim Thiam, ancien joueur du Stade Malherbe Caen et consultant Bein Sport, était présent dans l'émission pour débriefer l'actualité du club rouge et bleu mais aussi des ciel et marine. Fidèle à lui-même et toujours aussi bon dans le tacle, Brahim Thiam a sû appuyer là où ça fait mal et ça envoie !

Au menu ce soir :

• La crise à Malherbe, en sortir ou plonger

• Fabien Mercadal est-il en danger ?

• Le Havre, trois semaines pour prouver

• FFF/United Managers, à qui la faute et quel avenir ?

• Les pronos



Les titulaires du soir :

Stoppeur : Brahim Thiam (Bein Sport), dur sur l'homme mais toujours juste

Numéro 10 : Sylvain Letouzé (Tendance Ouest), distribue des caviars et organise le jeu

Défenseurs latéraux : Cyril Capron et Lucien Devoge (Tendance Ouest), dédoublent pour plus de présence offensive et sont indispensables derrière.

Ailliers : Julien Mahieu (So Foot) et Julien Caillard (RTL), toujours percutants et provoquent des occasions

Attaquant : Julien Hervieu (Tendance Ouest), fout la moitié à côté mais en met une de temps en temps

Milieu axial : Pierre-Charles Binet (Tendance Ouest), monte et descend (le son).