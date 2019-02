L'heure des retrouvailles entre Mondeville et trois Tango de Bourges

En récupérant de l'infirmerie Courtney Hurt et Myriam Djekoundade, l'USO Mondeville n'a pas réussi à capitaliser sur sa première victoire de la saison. Samedi dernier, c'est à Tarbes qu'il se déplaçait pour prendre sa revanche d'un match aller qui avait été perdu sur le fil. Mais encore une fois, l'USOM a craqué dans le dernier quart et devra plus que jamais batailler en play-down pour espérer continuer l'aventure en Ligue Féminine. Ce samedi 16 février (20 heures), c'est un tout autre calibre qui se déplacera en Normandie. Bourges, troisième au classement, ne joue pas dans la même cour. Rien qu'en comptant son nombre d'internationales, le Tango de Bourges affiche clairement une supériorité. Le classement le prouve aussi. Car si Mondeville tente de sauver sa peau en Ligue féminine, Bourges bataille pour le titre. Ce samedi, ce sera surtout l'heure des retrouvailles entre la Halle Bérégovoy et trois ex-Mondevillaises que sont KB Sharp, Marine Johannès et Lisa Berkani. Mais sur le parquet, pas de cadeau !

