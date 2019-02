Plusieurs accidents de la route sur l'A28 à cause de la grêle

Une soudaine averse de grêle a provoqué deux accidents de la route sur l'autoroute A28 dimanche 10 février 2019. Ils se sont produits vers 16h30, à hauteur de Saint-Germain-la-Campagne, dans l'Eure, dans un sens de circulation puis dans l'autre.

Cinq blessés

Le premier accident, dans le sens Rouen (Seine-Maritime) vers Alençon (Orne), a fait trois victimes, dont deux en urgence relative. La troisième était incarcérée dans son véhicule. Elle a été transportée gravement blessée à l'hôpital de Bernay.

La seconde collision a eu lieu dans le sens Alençon vers Rouen. Là, huit personnes étaient impliquées et six sont indemnes. Deux personnes ont en revanche été légèrement blessées et l'une d'elles a également été transportée au CH de Bernay.

Au total, dix pompiers sont intervenus sur place.