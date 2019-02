Près de Rouen, un voleur récidiviste condamné

C'est le dimanche 3 février 2019 en fin d'après midi que la victime signale à la police le vol de son véhicule garé devant son domicile au Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Dans la nuit, une patrouille de police repère le véhicule à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le lien est vite fait avec le vol. Signaux sonores et gyrophare sont actionnés pour imposer l'arrêt au conducteur. Mais celui-ci accélère au lieu de se plier à l'injonction et file à toute allure dans les rues de la ville. Un autre véhicule de police arrive en renfort et, en dépit de la vitesse excessive du fautif, celui-ci est acculé par le fourgon de police et bloqué par un mobilier urbain sur la contre-allée qu'il emprunte. Fatri Khelfi, 38 ans, est interpellé et emmené au commissariat.

Il nie le vol

Auditionné, le mis en cause se perd dans des explications confuses, affirmant que des jeunes gens avaient déjà tenté de voler le véhicule avant son arrivée, sans succès, et que, par opportunisme, il s'y est introduit et l'a emprunté pour un court trajet. Un garagiste mandaté par les policiers remarque que la carte de démarrage moteur a été reprogrammée dans une intention manifeste de vol. À la barre, le prévenu persiste dans ses déclarations : "je ne comprends pas mon comportement". Pour le procureur de la République, "le prévenu est pleinement responsable". Pour sa défense, "il a eu un moment d'inconscience". Compte tenu d'un casier judiciaire affichant six condamnations pour vols et recel, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de prison ferme.