Caen. Une boutique qui vend des produits à base de cannabidiol a ouvert à Caen

Fraîchement arrivée dans l'hyper centre de Caen (Calvados), la boutique OG Store propose des produits naturels et biologiques. Roly Mpassi lance un nouveau concept en commercialisant des produits à base de CBD (cannabidiol) dont les potentiels bienfaits ont récemment été révélés. "Nous avons été à l'écoute des besoins naissants en produits naturels, sans transformation, des produits à l'état brut. Nous avons concocté ce concept pour accompagner nos clients dans leur bien-être intérieur et extérieur", explique le gérant, Roly Mpassi. Chez OG Store, on y trouve également du thé bio venant d'Afrique Centrale, le "bukulu" étonnera les accros au thé ! La boutique proposera prochainement des ateliers pour présenter les produits vendus et leurs bienfaits.

Pratique. 26 Rue Demolombe, 14 000 Caen. Tel : 09.86.23.56.94