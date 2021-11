Cherbourg. Tennis : c'est parti pour le 26e Challenger-Cherbourg La Manche ! 

Ce samedi 9 février 2019, les officiels, organisateurs et joueurs de ce 26e Challenger Cherbourg La Manche étaient réunis au complexe Chantereyne pour lancer le tournoi par le tirage au sort du tableau final.

A cette occasion, Alain Thiebot le directeur de l'épreuve, est revenu l'organisation toujours millimétrée du Challenger :

Alain Thiebot avant le coup d'envoi du 26e Challenger Cherbourg-La Manche

Le programme de la semaine.

- Lundi 11 février et mardi 12 février : 1er tour et début du 2e tour (complexe Chantereyne et Bagatalle-Tourlaville)

- Mercredi 13 février : fin du 2e tour et 1/8e de finale (Chantereyne)

- Jeudi 14 février : fin des 1/8e de finale (à partir de 10h).

- Vendredi 15 février : Quarts de finale des tableaux simple et double (à partir de 10h).

- Samedi 16 février : Demies-finale des tableaux simple et double (à partir de 12h).

- Dimanche 17 février : Finales des tableaux simples et double (à partir de 14h)

Le tableau final.

[1] U. Humbert (FRA) contre E. Benchetrit (FRA) ou M. Bourgue (FRA)

Qualifier ou V. Safranek (CZE)- [16] A. Vatutin (RUS)

[9] O. Otte (GER) - [WC] C. Tabur (FRA) ou F. Horansky (SVK)

G. Moroni (ITA) ou [ITF] R. Safiullin (RUS)- [7] G. Quinzi (ITA)

[4] R. Bemelmans (BEL) - T. Lamasine (FRA) ou C. Taberner (ESP)

[Alt] A. Artunedo Martinavarro (ESP) ou [Alt] A. Muller (FRA)- [14] [WC] N. Mahut (FRA)

[12] M. Moraing (GER) - V. Galovic (CRO) ou D. Masur (GER)

[WC] L. Lokoli (FRA) vs. R. Ojeda Lara (ESP)- [5] S. Bolelli (ITA)

[8] L. Vanni (ITA) - U. Ignatik (BLR) ou [ITF] J. Barranco Cosano (ESP)

Qualifier ou B. Bonzi (FRA)- [11] R. Molleker (GER) - Bye

[13] D. Gimeno-Traver (ESP) - T. Wang (FRA) ou [ITF] B. Crepatte (FRA)

M. Janvier (FRA) vs. [WC] M. Martineau (FRA)- [3] S. Travaglia (ITA)

[6] L. Rosol (CZE) - J. Domingues (POR) ou [WC] A. Cornut-Chauvinc (FRA)

R. Ortega-Olmedo (ESP) ou Z. Kolar (CZE)- [10] A. Bublik (KAZ)

[15] A. De Greef (BEL) - B. Zapata Miralles (ESP) ou S. Darcis (BEL)

[ITF] R. Brancaccio (ITA) ou C. Ilkel (TUR)- [2] Y. Maden (GER)

