De Palmas et Mélissa N'Konga à Orne en Choeurs

Le festival durera 5 jours. C'est 1 de plus que l'an dernier. La finalité reste la même: promouvoir et partager le chant choral, à travers des oeuvres interprétées en commun par des chorales et orchestres ornais. 200 artistes seront sur scène à Alençon et à Flers.

L'affiche d'Orne en Choeurs 2012 a été dévoilée cet après-midi. Le festival inclu aussi des groupes locaux dans sa programmation, comme Alex Massmedia (Caen) et In the Backyard (Alençon).

Il propose enfin des concerts d'artistes confirmés, comme Mélissa N'Konda, et Gérald de Palmas (avec son dernier album best of: "sur ma route").

Tous ces concerts seront offerts gratuitement au public; mais pour De Palmas, les réservations sont indispensables à partir du 9 mai à 9h (www.orne.fr/reservation) : la jauge est limitée à 3000 places.