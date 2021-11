Caen. Victoires de la musique : une récompense pour Orelsan

Les Victoires de la musique, vendredi 8 février 2019, ont mis en avant Jeanne Added et Bigflo & Oli. Ils sont les grands vainqueurs de la soirée avec deux récompenses chacun dont les plus prestigieux d'artistes féminin et masculin.

Une récompense pour Orelsan

Le Caennais Orelsan (né à Alençon il y a 36 ans) obtient une récompense dans la catégorie " Spectacle musical, tournée et concert ".

Une prestation remarquée

Orelsan sera fait remarquer lors de cette soirée des Victoires de la musique. Il a interprété sa chanson Défaite de famille en se déguisant en plusieurs membres de sa famille. L'artiste a tout simplement reproduit son clip en se dédoublant aux quatre coins de la scène et de la salle.

A LIRE AUSSI.

Les Victoires de la musique s'ouvrent avec Michel Legrand

Première Victoire pour Orelsan, après le "Requiem" pour Johnny

Victoires de la musique: le compte à rebours lancé pour Orelsan et les autres

Victoires de la musique : "Orelsan est un ovni"

Victoires de la musique: les jeunes au pouvoir ?