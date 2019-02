Affaire Baupin: la relaxe requise pour les médias et accusatrices de l'ex-député

"Aucun élément dans cette audience ne permet de remettre en cause la sincérité des témoignages", a estimé la représentante du parquet, qui a salué "le courage" des femmes venues témoigner à la barre et estimé que l'enquête de Mediapart et France Inter était "sérieuse".

