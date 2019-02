La Rouennaise Alice Lestienne présente son premier one-woman-show

Créé en janvier 2019 au Grenier de la Mothe en Seine-Maritime, le one-woman-show d'Alice Lestienne marie stand-up et sketchs. En représentation tous les jeudis à La boîte à rire à Paris jusqu'à fin mars, ce spectacle est présenté pour la première fois à Rouen jeudi 21 février 2019. Alice Lestienne nous en parle :

Quel lien entretenez-vous avec Rouen ?

"C'est à Rouen que je me suis formée en tant que comédienne au Conservatoire à rayonnement régional dans une classe d'orientation professionnelle dirigée par Maurice Attias. J'y ai rencontré des personnes avec qui je travaille toujours et qui m'ont permis en 2010 de monter mon premier spectacle 'L'empreinte d'L' : une sorte de conte onirique et tragique présenté à la chapelle St-Louis. J'ai bénéficié également à Rouen d'un contrat de compagnonnage au Théâtre des deux rives qui m'a permis de compléter ma formation et de participer aux créations du théâtre. Aujourd'hui, quoique je sois désormais installée en région parisienne, je travaille toujours régulièrement avec Angelo Jossec, directeur artistique du théâtre des Crescite, metteur en scène et comédien rouennais."

Comment est né ce premier one-woman-show ?

"Il m'a fallu trois ans pour mener à bien ce projet. C'est le fruit d'un travail de longue haleine mais c'est aussi un spectacle qui est né de simples moments de rire avec mes amis : mon premier public. Angelo Josse m'a souvent confié des rôles humoristiques dans des pièces de Shakespeare ou de Molière, j'ai eu le désir d'aller plus loin dans l'humour, de m'adresser directement au public, de travailler un personnage comique dans un esprit de dérision. Se confronter directement aux rires du spectateur est vraiment galvanisant, cela m'a encouragé à écrire des sketches et à concevoir ce one-woman-show. J'ai ensuite complété mon cursus par une formation de one-man-show à l'école du Bout à Paris ce qui m'a permis de travailler à la fois l'écriture et le jeu. Puis j'ai testé mes créations au Montreuil comedy club que j'ai créé avec la complicité d'une amie. "

Quels sont les sujets abordés ?

"C'est un spectacle qui parle des tribulations d'une trentenaire à la poursuite de ses rêves, avec pour sujets principaux l'amour et de développement personnel. Dans ce one-woman-show je m'interroge aussi bien sur la solitude et sur le couple. C'est fictionné et romancé mais il y a aussi beaucoup de moi dans ce spectacle. J'ai voulu incarner une galerie de personnages dans mes sketchs : une grande tante née avec une cuillère en argent dans la bouche, absolument détestable, une voisine névrosée, une cousine naïve qui rêve de gloire, ma professeur de conservatoire à la fois généreuse et acariâtre. Je n'incarne que des personnages féminins car c'est vraiment les palettes de la personnalité féminine qui m'intéressent."

Quel est ton type d'humour ?

"J'ai toujours beaucoup aimé Les Inconnus, les Nuls et Les robins des bois mais je pratique surtout l'autodérision. On me voit par exemple enfant en train de rêver qu'on me remet un Oscar. C'est un humour potache agrémenté par un soupçon de cruauté. C'est un peu grinçant mais tendrement grinçant et c'est surtout très visuel. Je m'intéresse au dynamisme du jeu, à la transformation de l'acteur et au travail de mimiques."

Jeudi 21 février 2019 à 20 heures au théâtre de l'Almendra. 12€. Résa 06 16 53 58 36