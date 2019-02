Handball (Proligue) : Les Vikings de Caen s'enfoncent plus bas que terre...

On s'attendait à y voir des guerriers, on a eu tout le contraire. Face à Cherbourg vendredi 1er février, dans un derby à l'habitude électrique, les Vikings de Caen sont passés proche du ridicule. Hormis cinq premières minutes à jeu égal, ils ont subi la loi du plus fort et n'ont fait que courir derrière les Mauves. Cette fois, c'est trop. Philippe Breysacher, transformé encore en meneur d'hommes ne fait que constater les dégâts : "Au moins cette fois si on l'a prise cette raclée ! J'espère que ça va réveiller les consciences. Si on se contente de prestations comme celle-ci, la saison risque d'être très longue". Longue, surtout lorsque la deuxième partie de saison ne fait que commencer. Après la JS Cherbourg, Caen s'attaque à Dijon, ce vendredi 8 février puis à Vernon, pour un deuxième derby normand, le vendredi 15 février, à domicile. "On est l'équipe contre qui les adversaires ne doivent pas faire d'erreur. Dès qu'il y a un peu de stress, certains sont inexistants et à côté de la plaque". Faut-il encore croire à un éventuel retournement de situation ?

