Un week-end 100 % Startup à Caen

Vous êtes passionnés d'une discipline et souhaitez développer une idée, accompagner des projets ? Le temps d'un week-end, entrepreneurs, développeurs, graphistes, codeurs, makers et étudiants sont invités à participer à un marathon créatif. Avec ou sans idée, concrétisez un projet de startup grâce aux compétences et à la passion des membres de chaque équipe.

Une startup week-end, c'est quoi ?

Le concept de Startup Weekend est né à Seattle en 2007. Durant 54 heures et sur un lieu unique, s'y rencontrent différents profils, tous entrepreneurs dans l'âme. Des séances de travail et d'échanges, des mini-conférences et une équipe de mentors (experts) aident les différentes équipes à consolider leur idée initiale. Un jury composé de professionnels désigne les trois équipes lauréates à l'issue du week-end.

Nouveauté 2019

Cette année, les participants auront l'opportunité de prototyper leur solution à l'aide des machines du laboratoire de fabrication numérique du Dôme (impression 3D, découpe laser, découpe vinyle)

Pratique. Vendredi 1 er, samedi 2 et dimanche 3 février 2019 au Dôme. De 25 à 40€. Inscription obligatoire : ledome.info