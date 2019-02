Football (N2) : précieuse victoire pour Oissel dans le derby à Granville

Le match.

Toujours pas de défaite en cette année 2019 pour les Bleus du CMS Oissel qui après un nul à Vitré et une victoire face à Mantes se sont imposés sur la pelouse de Granville 3-1 pour le compte de la 18è journée de National 2 samedi 2 février 2019. Avec un doublé de Chrisopher Mayulu et un but signé Thiago Mourra, les joueurs de Romain Djoubri reviennent de la Manche avec une grosse victoire et trois points qui permettent aux Bleus de remonter à la 5è place d'un classement hyper serré à partir de la 4è place (huit équipes se tiennent en cinq points seulement).

Prochain match pour les Osseliens, samedi 16 février 2019 avec la réception de Bastia Borgo 3è au classement.