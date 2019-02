La députée normande Sonia Krimi se confie sur son parcours atypique

La députée normande (LREM) Sonia Krimi était l'invitée (et la passagère) d'Alexandre Delperrier sur Yahoo. Elle raconte son passé, en Tunisie, et ses habitudes (notamment en Normandie). Elle dit avoir changé de "Life" en passant désormais les week-ends à Cherbourg et la semaine à Paris alors qu'auparavant elle travaillait dans la ville manchoise et passait ses week-ends à Paris.

Des ambitions ministérielles ?

Sonia Krimi, future ministre ? La députée balaie d'un revers, "pas parti pour", avant de revenir sur ses propos car "il ne faut pas insulter l'avenir"