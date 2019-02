75e anniversaire du Débarquement : une cagnotte pour la venue de Comanches

Ce sont des héros méconnus de la Seconde guerre mondiale : une douzaine d'Amérindiens de la nation Comanche ont participé au Débarquement en Normandie, à Utah Beach. Pour la première fois, un hommage leur avait été rendu en 2014, lors du 70e anniversaire du Débarquement. Plusieurs descendants de cette tribu étaient venus en Normandie.

Code Talkers

Cette année, pour le 75e anniversaire, Stéphane Jacquet, le président de l'association Tilly 1944, souhaite inviter à nouveau des Comanches. Il a donc lancé une cagnotte de financement participatif pour faire venir 15 descendants de ces soldats qui ont joué un rôle fondamental au moment du Débarquement. "Les plus connus d'entre eux, ce sont les Code Talkers", explique Stéphane Jacquet. "Ils utilisaient leur langue pour échanger sans que les Allemands ne puissent intercepter les messages." Le 6 juin, un Code Talker était ainsi rattaché à l'Etat-major de la 4e division d'infanterie. "Le premier message envoyé d'Utah Beach vers les navires américains pour les informer qu'ils s'étaient trompés de site a été transmis en comanche", poursuit le président de l'association Tilly 1944.

Soldats comanches. - Stéphane Jacquet - Association Tilly 1944

Stéphane Jacquet souhaite inviter cette année des descendants de Code Talkers et de la nation comanche pour un parcours mémoriel en Normandie et en Europe. Un soldat comanche est en effet enterré à Colleville-sur-mer (Calvados), d'autres à Saint-James (Manche) ou encore en Belgique et aux Pays-Bas. Pour faire venir cette délégation comanche, qui comporterait des enfants de soldats, mais aussi des petits-enfants, 25 000 à 28 000 euros sont nécessaires. "L'objectif est d'en faire un moment d'échange intergénérationnel et interculturel entre des Normands et la délégation comanche", confie Stéphane Jacquet. Vous pouvez faire un don sur le site leetchi.com.