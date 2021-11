Le-Havre. Les premières Assises du handicap au Havre

Depuis une vingtaine d'années, la ville du Havre (Seine-Maritime) mène une politique en faveur de l'accueil et du service aux personnes handicapées. Une politique qui a évolué au fil des ans. Si l'intégration était un enjeu affiché au départ, les actions publiques tendent maintenant vers l'inclusion. Il y a un changement de comportement dans la prise en charge du handicap. C'est la société qui doit s'adapter et pas l'inverse.

Écoutez Sandrine Gohier, adjointe au maire en charge du handicap :

Premières assises

Pour mettre en avant les actions réalisées par la ville du Havre en faveur du handicap, la ville organise les premiers Assises du handicap, samedi 2 février 2019. Il s'agit de trois tables rondes où chacun pourra échanger : l'école et le périscolaire, comment réussir l'inclusion dans les loisirs (activités culturelles et sportives) et comment réussir l'inclusion dans l'emploi (avec des témoignages notamment d'EDF, de Pôle Emploi et de Cap Emploi).

Premières Assises du handicap – samedi 2 février 2019 à partir de 8h30 – Pasino du Havre – ouvert à tous et gratuit.