Le-Havre. La Ligue havraise fête ses 60 ans

Pour ses 60 ans, la Ligue havraise invite le grand public au Carré des Docks du Havre (Seine-Maritime) le vendredi 14 septembre 2018. Une façon de nous sensibiliser à ses actions en faveur des personnes en situation de handicap.

La Ligue havraise a été fondée en 1958. Elle prend en charge toute personne handicapée. L'association, reconnue d'utilité publique, gère 25 établissements et service sur Le Havre et ses environs. La Ligue havraise accompagne 2 400 personnes dans leur quotidien et leur insertion professionnelle.

Aujourd'hui, 60 ans après la création de l'association, la reconnaissance et l'inclusion de la personne handicapée dans notre société restent des défis au quotidien.

• Entretien avec Tiphaine Lecorvaisier, la directrice générale adjointe de la Ligue havraise :



La Ligue Havraise fête ses 60 ans en 2018. - Ligue Havraise

Une journée découverte et festive

Pour fêter ses 60 ans, la Ligue havraise propose une journée ouverte au grand public, vendredi 14 septembre 2018. Dans la journée, de nombreuses animations seront proposées (expositions, concerts et ateliers). Au programme : symphonie électronique, chorales, bœuf musical, démonstrations d'aviron, d'handi boxe, de tennis de table et expositions photos et vidéos. Dans la soirée, le public pourra profiter du spectacle de Guillaume Bats, "Hors cadre".

60 ans de la Ligue Havre – vendredi 14 septembre 2018 au Carré des Docks (Le Havre) – 10h à 17h30 animations et expositions (entrée libre) – 20h " Hors cadre " de Guillaume Bats (payant sur réservation).