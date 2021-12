Développement personel et écoute bienveillante

Dans son livre “Cultive tes talents” (Desclée de Brouwer) il réfléchit aux conditions d’une rencontre heureuse entre la foi chrétienne et le développement personnel. Il a notamment été rédacteur en chef d’un journal pour des jeunes chrétiens, publié entre 1995 et 2000, à Bayard Presse, qui s’intitulait “Le journal expérimental de Phosphore”, le journal des jeunes qui explorent du côté de Dieu et des hommes.

Cutive tes talents

Entre la foi chrétienne qui prône l’amour de l’autre, le sens du don de soi, voire du sacrifice et les théories du développement personnel visant à l’épanouissement du moi, à une quête du seul bien-être, le rapprochement est-il possible ? Oui, répond Étienne Séguier. Car c’est l’Évangile même qui appelle à cultiver ses talents et à vivre en plénitude. Aujourd’hui, des chrétiens adoptent donc des méthodes de croissance humaine (analyse transactionnelle, ennéagramme, PNL, communication non violente...) qui vont en ce sens, et plaident pour un christianisme plus positif, plus soucieux du vécu du corps et du bonheur psychique.

Tout en présentant leur démarche, ce livre propose des exercices concrets, qui associent le meilleur des techniques de développement personnel à une démarche de foi. Journaliste à l’hebdomadaire La Vie, Étienne Séguier s’est formé à plusieurs techniques de développement personnel.

