Rouen. Gilets jaunes : la préfète de Seine-Maritime dénonce les violences

La mobilisation des gilets jaunes a changé de forme depuis la mi-décembre 2018. Les manifestants se mobilisent désormais essentiellement le samedi, à Rouen (Seine-Maritime). "Mais leur nombre n'a cessé de décroître", a souligné la préfète de la Seine-Maritime, Fabienne Buccio, lors de ses vœux à la presse, mercredi 30 janvier 2019.

28 forces de l'ordre blessées

Pour autant, elle note la persistance d'un "fond de manifestants d'environ 200 personnes violentes" qui sont mises en cause dans la dégradation de commerces, mobiliers urbains et diverses agressions. "Le mouvement s'est durci et radicalisé avec des casseurs."

À la fin janvier, le bilan montre que 23 policiers et cinq gendarmes ont été blessés lors de ces manifestations. "Des interpellations ciblées sont menées sur les auteurs de violences contre les policiers et contre les casseurs", explique le contrôleur général Philippe Trenec, directeur départemental de la Sécurité publique de la Seine-Maritime.

15 plaintes de manifestants

Depuis le début du mouvement, 400 gardes à vue ont eu lieu dont 80 ont donné lieu à un défèrement devant le parquet avec des condamnations devant la justice.

Du côté des manifestants, 15 plaintes ont été recensées en Seine-Maritime notamment pour des violences présumées de la part des forces de l'ordre. Quatre plaintes le sont pour de potentielles blessures liées à des tirs de LBD. Deux cas ont été transmis à l'Inspection générale de la police nationale.

Deux tiers des radars dégradés

En marge du mouvement des gilets jaunes depuis le samedi 17 novembre 2018, des radars sont aussi particulièrement pris pour cible. Si les services de l'État se refusent à communiquer un chiffre, la Seine-Maritime se situe "en dessous de la moyenne nationale d'environ 60 %", affirme Benoît Lemaire, directeur de cabinet de la préfecture. "Nous faisons des demandes de remise en état", poursuit-il alors que des radars sont actuellement remis en service dans le département.