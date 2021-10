Le-Havre. Recettes de parking détournées au Havre : quatre mises en examen

Quatre personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour le détournement de plusieurs centaines de milliers d'euros provenant de recettes de parkings municipaux au Havre (Seine-Maritime), a-t-on appris mercredi 30 janvier 2019 auprès du parquet du Havre. "Quatre personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire pour détournement par personnes dépositaires d'une mission de service public", a indiqué à l'AFP le procureur François Gosselin, confirmant partiellement les informations publiées mardi par le Parisien. "Les faits présumés ont été commis entre 2009 et 2014", a poursuivi le magistrat. "L'affaire a démarré en 2014 à la suite d'un audit interne à la mairie. La ville a déposé plainte constatant des anomalies.

Un préjudice évalué à plus de 300 000 euros

Le préjudice est évalué à 321 000 euros", a déclaré une source proche du dossier. "Le montant du préjudice n'est pas déterminé et le chiffre divulgué est une évaluation qui devra être vérifiée", a précisé le procureur. "L'ancien régisseur a été mis en examen en 2015. Les trois autres l'ont été après une nouvelle vague de gardes à vue menée en novembre 2018. Les suspects ont entre 35 et 61 ans", a encore détaillé une source proche du dossier. "Ces malveillances ont été rendues possibles par le fait d'une désorganisation du service. Les mis en cause piochaient dans les caisses de certains parkings en maquillant leur forfait par des jeux d'écriture", selon cette même source.

"Un de leurs axes de défense était que les machines étaient défectueuses, ce qui, après expertise, a été contredit", a-t-elle ajouté. "L'instruction se poursuit, il n'y a pas de date de clôture pour l'instant", a indiqué le procureur de la République du Havre.

Avec AFP