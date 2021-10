Lillebonne. Lillebonne instaure une mutuelle pour tous

À partir du vendredi 1er février 2019, la maire de Lillebonne, commune de 9 200 habitants en Seine-Maritime, propose à ses habitants de pouvoir souscrire à une complémentaire santé à bas prix. Elle s'est pour cela associé à l'association Actions de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat (ACTIOM). Son rôle est de représenter et de défendre les intérêts de tous ses adhérents face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir les meilleures conditions.

Une politique de santé

Cette " mutuelle pour tous " est vue par la municipalité de Lillebonne comme un outil de sa politique de santé. Son objectif premier est de permettre aux lillebonnais qui n'ont pas encore de complémentaire santé de pouvoir en souscrire une. Mais le dispositif est évidemment ouvert à tous. Il n'y a que deux critères : être habitant de Lillebonne et adhérer à l'association ACTIOM.

Écoutez Patrick Cibois, adjoint au maire de Lillebonne en charge de la coordination du projet municipal :

Un accès aux soins pour tous

Avec cette " mutuelle pour tous ", la mairie de Lillebonne espère ainsi que chacun de ses habitants puisse avoir librement accès aux soins. 60 % des personnes renonçant à se faire soigner mettent en avant un reste à charge trop important et 29 % évoquent l'avance de frais (source Assurance Maladie de Seine-Maritime). La mutuelle proposée par la municipalité vise (même si elle est ouverte à tous) les personnes touchant plus de 980 euros par mois mais jugeant une complémentaire santé trop excessive. ACTIOM est en capacité de trouver une formule adaptée et 15 à 20 % moins chère que le tarif grand public. Pour les personnes touchant moins de 980 euros, il existe d'autres dispositifs (la Couverture maladie universelle, la CMU et l'Aide au paiement d'une complémentaire santé, l'ACS).

Mutuelle pour tous à Lillebonne – permanence d'informations le mardi en Mairie sur réservation au 05 64 10 00 48 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.