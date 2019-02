Tennis de table : battu sèchement, le SPO Rouen descend du podium

Le duel pour le podium a tourné court, pour le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime). Troisième avec un point d'avance sur Pontoise-Cergy, les Normands devaient s'imposer pour ne pas voir leurs adversaires du jour leur passer devant. Après leur défaite 3-0 au match aller, les Franciliens ont obtenu leur revanche sur le même score.

Le SPO n'a pas existé

Face au numéro 1 français, Mattias Falck, et deux joueurs de l'équipe de France, Tristan Flore et l'ancien rouennais Can Akkuzu, le SPO n'a pas existé. Tour à tour, Robert Gardos, Emmanuel Lebesson et Enzo Angles se sont tous inclinés.

Les résultats

Robert Gardos - Mattias Falck 2-3 (11-9, 12-14, 9-11, 11-8, 7-11)

Emmanuel Lebesson - Tristan Flore 0-3 (9-11, 5-11, 6-11)

Enzo Angles - Can Akkuzu 2-3 (8-11, 13-11, 8-11, 11-7, 8-11)

Avec cette défaite, le SPO reste à 22 points (6 victoires, 4 défaites) et chute de la 3e à la 5e place, laissant Pontoise sur la dernière marche du podium et Angers, victorieux face à la Romagne, prendre la 4e place. La prochaine rencontre aura lieu à Chartres, le mardi 12 février 2019. Les Rouennais devront tout donner face au 8e pour récupérer des places au classement.