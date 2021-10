Rouen. Tennis de table : la troisième marche du podium en jeu pour Rouen

Un seul petit point les sépare. Un petit point qui permet aux Rouennais du SPO tennis de table (Seine-Maritime) de se positionner sur la troisième marche du podium de la Pro AM, devant Pontoise. Le mardi 29 janvier 2019, c'est donc pour une place dans le trio de tête que les deux équipes s'affrontent au Kindarena.

De beaux matches au programme

À l'aller, les Rouennais s'étaient imposés 3-0. Pontoise voudra donc prendre sa revanche. L'équipe francielienne pourra compter sur le numéro 12 mondial, Falck Mattias, l'ancien rouennais Can Akkuzu et sur Tristan Flore, membre de l'équipe de France. En face, Emmanuel Lebesson, Robert Gardos, Enzo Anglès et Jesus Cantero devraient tous être opérationnels côté SPO.

Cette première rencontre de l'année promet donc de belles oppositions, toujours dans l'ambiance de shows son et lumière proposés au Kindarena. Pour cette rencontre, plus de 700 spectateurs attendus à partir de 19h15.