Le Havre : journée portes ouvertes à l'IFP Mary Thieullent

Au Havre (Seine-Maritime), l'Institut des formations paramédicales (IFP) Mary Thieullent ouvre ses portes aux lycéens, à leur famille et au public le samedi 2 février 2019 de 9 heures à 17 heures. Il sera possible de se renseigner sur les formations (infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture). Il sera possible d'échanger avec des étudiants en formation et des formateurs ainsi que découvrir des soins à travers des ateliers de pratique.