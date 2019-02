Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se rendent à Chamonix

Après un succès acquis face à la lanterne rouge Strasbourg (7-3), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) effectuent le long déplacement qui les emmène sur la glace de Chamonix pour un match de la 38e journée de Synerglace Ligue Magnus, à partir de 20h30 le mardi 29 janvier 2019.

Ne pas laisser de points en route

Les Jaunes et Noirs n'ont besoin que de neuf points pour conserver la tête du championnat avant les play-offs. Si les positions restent figées, ce sont justement les Chamoniards qu'ils affronteraient au premier tour, puisque les Savoyards sont actuellement 8e de la saison régulière. Mais cette équipe doit prendre des points car elle reste sous la menace de Lyon, Anglet et Mulhouse, qui sont toujours en course.

Les joueurs de Fabrice Lhenry, qui ont remporté les deux premières rencontres 3-0 et 5-0, avaient eu plus de difficulté lors de la troisième rencontre qui avait lieu sur l'Ile Lacroix, en s'imposant en prolongations sur le score de 4-3. Les Normands tenteront donc de ne pas laisser de points sur la route face à une équipe qui reste sur cinq défaites consécutives mais qui est qualifiée pour le final four de la Coupe de France.