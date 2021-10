Bolbec. " Bolbec " : toute l'histoire de la ville dans un livre

L'ouvrage est très attendu dans cette ville de Seine-Maritime. Le livre " Bolbec " sort officiellement vendredi 1er février 2019, après une période de souscription auprès des habitants. Il revient sur le riche passé de la ville (notamment l'industrie textile) mais aussi sur ses évolutions récentes.

Sortie du livre "Bolbec" le 1er février - Bolbec

Dominique Aubin

" Bolbec " est signé Dominique Aubin, historien de formation et journaliste. Bolbec est la ville de son enfance. Il la connaît parfaitement. L'ouvrage se veut une encyclopédie, réunissant pour la première fois les faits historiques les plus anciens et l'histoire du 20e siècle.

Des séances de dédicaces avec Dominique Aubin. - Bolbec

Des dédicaces

Une cérémonie est prévue le vendredi 1er février pour la sortie officielle de " Bolbec ". Elle se déroulera de 18 heures à 20 heures à la salle des mariages de l'Hôtel de ville de Bolbec. Dominique Aubin sera présent pour une séance de dédicaces. Le livre sera en vente sur place. L'ouvrage sera également disponible lors du salon du livre le samedi 2 mars 2019 au Centre culturel du Val-aux-Grès, là aussi en présence de l'auteur (de 14 heures à 18 heures).