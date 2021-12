Les militants anti-THT entament leur 4e semaine de résistance !

Au Chesfrene dans la Manche, les opposants à la ligne THT en cours de construction, qui doit rellier l’ EPR de Flamanville depuis la Bretagne, entament ce vendredi, leur 4e semaine de résistance. Ils restent perchés dans les arbres qui doivent être abattus sur une parcelle privée pour laisser traverser la ligne à très haute tension.

Les militants tiennent bon, malgré le froid et les averses de pluies de ces derniers jours. Sur place, la solidarité s’organise et des renforts affluent. Ce vendredi par exemple, des militants de Saint-Malo, viendront renforcer le dispositif. Sur place, les gendarmes se sont fait nettement plus discrets, depuis le début de la campagne électorale pour l’élection présidentielle. De temps un temps, un hélicoptère de la gendarmerie fait un vol stationnaire au-dessus de ce camp retranché avant de repartir.

Ecoutez, Jean claude Bossard, le maire du Chesfrene et opposant à la ligne.