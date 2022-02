Cherbourg (50) : les anti-THT face à Delphine Batho lundi

Corinne Harel, du collectifs des plaignants de la THT, indique qu'elle sera reçue à la sous-préfecture de la Manche, à Cherbourg, lundi 25 février. Elle devrait y rencontrer la ministre de l'Ecologie, Delphine Batho, au sujet de la mise en place des lignes Très Haute Tension (THT).

Le collectif est inquiet quant à la construction d'une ligne de 400.000 volts, reliée au futur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville, dans la commune du Chefresne.

20 ans de discussions

Il entend dénoncer à la ministre "la mauvaise volonté dans la prise en compte des problèmes chez certains agriculteurs et riverains et ce, depuis plus de 20 ans", le "refus de dialogue constructif dans la résolution de conflits".

Corinne Harel posera aussi des questions sur la création annoncée d'une commission de préjudice économique. "L'intérêt collectif ne doit pas se faire au détriment des plus 'petits' surtout lorsqu'il s'agit pour eux de pouvoir vivre sans préjudice auprès de ces lignes" ajoute-t-elle.