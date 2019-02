Ce week-end, le Mémorial de Caen accueille les concours des plaidoiries

"L'état m'a tué", "les oubliés de la République", "les enfants de l'exode"… les thèmes abordés se feront nombreux ce week-end du côté du Mémorial de Caen (Calvados), lors de la finale des concours des plaidoiries pour les droits de l'homme. L'événement débutera ce vendredi 25 janvier 2019 avec la 22e édition des plaidoiries des lycéens, dans laquelle fait partie un normand originaire du Havre : Wandrille Delcroix. 14 équipes sélectionnées plaideront devant un public essentiellement composé de lycéens et de collégiens et d'un jury présidé par Philippe Geluck qui attribuera cinq prix.

Un normand en lice

Suivront ensuite les finales pour les élèves-avocats et les avocats le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Les onze écoles d'avocats françaises proposent chacune un candidat : Paris (EFB), Versailles (HEDAC), Nord-Ouest (IXAD), Grand-Est (ERAGE), Rhône-Alpes (EDARA), SudEst, Centre-Sud (EFACS), Sud-Ouest Pyrénées, Bordeaux (Aliénor), Centre-Ouest (ECOA) et GrandOuest (EDAGO). Les candidats devront rédiger une plaidoirie relative à un cas avéré et individuel de violation de droits de l'homme, inspiré de l'actualité récente.

Le concours des avocats fête ses 30 ans

Concernant la dernière finale, celle des avocats, le mémorial de Caen a innové à l'occasion de son trentième anniversaire. Il a choisi de donner un thème : les libertés fondamentales en référence à l'exposition "Rockwell, Roosevelt & The Four Freedoms". Une autre exposition "Robe around the world" proposée par le Conseil National des Barreaux présentera un panel de robes venues du monde entier.

Pratique. Du 25 janvier (9h45) au 27 janvier (17 heures) au Mémorial de Caen, esplanade Général Eisenhower.