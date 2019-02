Alexandre Astier officialise le début du tournage du film Kaamelott

C'est Alexandre Astier lui-même cette fois qui annonce le début du tournage de Kaamelott sur les réseaux sociaux avec une photo d'un décor naturel.

Voilà où le tournage commence dans quelques jours.



Kaamelott - Premier Volet#KaamelottPremierVolet #Cinéma #2020 #Alexa65



« Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros… » pic.twitter.com/KLwpyS4qKp — Alexandre Astier (@sgtpembry) January 22, 2019

Ce premier volet sortira au cinéma en 2020. Pour son passage au grand écran, Kaamelott dévoilera la suite des aventures des excentriques chevaliers de la Table ronde. Le retour du Roi Arthur après le coup d'état de Lancelot sera donc au cœur de l'intrigue du premier volet. Deux autres épisodes suivront mais ils ne seront pas réalisés simultanément.

Diffusée de 2005 à 2009 sur M6, "Kaamelott" raconte avec humour et distance la quête du Saint-Graal par le roi Arthur et ses fidèles chevaliers de la Table ronde. Au fil de ses six saisons, la série courte a connu un véritable succès public et critique.