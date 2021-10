Cherbourg. Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin, c'est parti !

De la mode à la communication en passant par les métiers de la mer, de la défense, de l'agriculture aux métiers de bouche à la fonction publique… Cent cinquante formations, du CAP au Bac+5, sont présentées au Forum des Métiers et des Formations du Cotentin, qui se déroule mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2019 à la Cité de la Mer de Cherbourg.

Les jeunes et les personnes en reconversion peuvent parcourir les allées de quatorze pôles métiers, ainsi que bénéficier de conseils sur l'orientation et Parcoursup, l'alternance, les études à l'étranger, etc.

Un salon incontournable

"Ce type de salon est incontournable, témoigne l'adjudant Bruno Canet, sur le stand de la gendarmerie nationale, cela permet de toucher pas mal de monde et surtout de faire découvrir la palette énorme de nos métiers". La gendarmerie recrute notamment toute l'année pour le poste de "gendarme adjoint volontaire", qui s'adresse aux 17-26 ans.

Le salon est ouvert mercredi 23 de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 18h30 et jeudi 24 de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. Entrée libre et gratuite. Pour préparer la visite, cliquez-ici.